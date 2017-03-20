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22:37 (мск), источник: РИА Новости

В Зеленограде налетчик ограбил букмекерскую контору

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Около 60 тысяч рублей вынес налетчик с пистолетом из букмекерской конторы в подмосковном Зеленограде. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Источник: РИА Новости

По информации полиции, грабитель в маске ворвался в букмекерскую контору вечером 19 марта. Забрав деньги, он скрылся.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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