В Зеленограде налетчик ограбил букмекерскую контору

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Около 60 тысяч рублей вынес налетчик с пистолетом из букмекерской конторы в подмосковном Зеленограде. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.