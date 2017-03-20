В Зеленограде налетчик ограбил букмекерскую контору
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Около 60 тысяч рублей вынес налетчик с пистолетом из букмекерской конторы в подмосковном Зеленограде. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Около 60 тысяч рублей вынес налетчик с пистолетом из букмекерской конторы в подмосковном Зеленограде. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на
По информации полиции, грабитель в маске ворвался в букмекерскую контору вечером 19 марта. Забрав деньги, он скрылся.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Разбой».