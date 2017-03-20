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00:12 (мск), источник: ТАСС

Немецкая газета утверждает, что получила данные о переводах «грязных» денег из РФ в ЕС

БЕРЛИН, 20 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Немецкая газета Suddeutsche Zeitung утверждает, что получила в рамках расследования организации OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), объединяющей более 60 журналистов из 32 стран, данные о переводах «грязных» денег из России в ЕС. Об этом издание сообщило в понедельник в своем новом номере.

Источник: Reuters

Газета отмечает, что в числе других СМИ, среди которых британская The Guardian, располагает базой данных примерно о 70 тыс. переводах, 662 из которых прошли через получателей — частных лиц и фирмы — в Германии. Так, мюнхенская компания Bogner, производитель спортивной одежды, якобы в 2013 году получила четыре платежа, которые перевела ей одна из фирм в Лондоне через латвийский счет.

Немецкое издание указало на то, что закон по борьбе с отмыванием денег «обязывает быть особенно аккуратными представителей только определенных отраслей» бизнеса, например, «поставщиков финансовых услуг, адвокатов или ювелиров», но не компании, занятые в области моды.

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Полученные OCCRP от информантов данные «показывают, что в период с 2010 по 2014 год из России в Европейский союз были переведены “грязные” деньги в размере как минимум $20,7 млрд», пишет газета. Как утверждается, организаторы схемы по отмыванию денег использовали две фирмы-однодневки в Великобритании и счета в Латвии и «финансировали, в том числе, импорт машин и запчастей для станков, продуктов питания и строительных материалов в Россию».

«В Bogner не отрицают факта получения денег. Но там не видят повода сомневаться в законности платежей», — пишет Suddeutsche Zeitung. По ее данным, химический концерн BASF продал лаков на сумму более чем в €1,6 млн. «Компания сообщила, что у нее не было подозрений относительно заказчика», — отметила газета.

В то же время, утверждает издание, «многие из немецких фирм, которые упоминаются в базе данных, не готовы раскрыть имена покупателей и деловых партнеров». «Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) лишь сообщило, что не имеет сведений об этой системе отмывания денег», — подчеркнула «Зюддойче цайтунг».

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Народ звереет от реалий , да и увольнения идут . Начнут сливать корешей Вождя ... да и сливают уже .
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