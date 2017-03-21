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00:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Адвокат сообщила об отсутствии у Евдокимова жалоб на содержание в СИЗО

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по контролю за качеством и надежностью Владимир Евдокимов на условия содержания в следственном изоляторе не жаловался. Об этом ТАСС сообщила одна из его защитников Елена Капчинская.

«Он мне не жаловался никогда на содержание в изоляторе, мы говорили только по вопросам уголовного дела», — пояснила адвокат. По словам Капчинской, она не знала, почему ее подзащитного перевели из одной камеры в другую. «Моей задачей было осуществлять процессуальную работу по делу. Да, он говорил, что переехал, налаживает быт, но ничего экстраординарного и необычного он мне не сообщал», — сказала она.

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Капчинская напомнила, что защита изначально выступала против избрания ареста как меры пресечения и настаивала на более мягкой мере. «Его семья еще не приняла решение настаивать на дальнейшем расследовании или нет. В данный момент давать какие-то комментарии СМИ они не в состоянии», — отметила она.

Евдокимов был найден в камере столичного СИЗО № 5 утром 18 марта мертвым. Установлено, что причиной его смерти стала глубокая рана шеи, которая привела к большой потере крови. Также у него обнаружены две неглубокие колото-резаные раны в области грудной клетки.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из камеры СИЗО, где был найден мертвым Евдокимов, орудие убийства — нож, который был направлен на экспертизу. Известно, что погибший топ-менеджер перед смертью пытался оказать сопротивление нападавшим.

Конкретных лиц, подозреваемых в совершении убийства Евдокимова, у следствия в настоящее время нет.

Евдокимова арестовали в декабре 2016 года. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (не менее 200 миллионов рублей) с использованием служебного положения в составе организованной группы.

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