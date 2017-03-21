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07:19 (мск), источник: Kazinform

В ЮКО возбуждено дело по факту драки между депутатами маслихата

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Южно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело по факту драки между двумя депутатами маслихата. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердили в пресс-службе ДВД региона.

Источник: Kazinform

По информации пресс-секретаря ДВД области Салтанат Каракозовой, проводится расследование по ст. 107 Уголовного кодекса «Нанесение телесных повреждений» в отношении депутатов маслихата Тюлькубасского района.

«17—18 марта поступили заявления в Тюлькубасское РОВД от двух жителей района, 1955 года рождения, в отношении друг друга. Проводится расследование, готова судмедэкспертиза», — сообщила С. Каракозова.

Как стало известно ранее, два депутата Тюлькубасского района Утепбай Маткаримов и Айтбек Менлибеков попали в больницу после произошедшей между ними драки. Один из них поступил с сотрясением мозга, другой — с сердечным приступом. Состояние обоих — средней степени тяжести, сообщили врачи.

Ранее Утепбай Маткаримов работал заместителем акима района, а Айтбек Менлибеков — директор Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника. Правоохранительные органы выясняют причины потасовки между депутатами.

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