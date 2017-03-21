В ЮКО возбуждено дело по факту драки между депутатами маслихата

«17—18 марта поступили заявления в Тюлькубасское РОВД от двух жителей района, 1955 года рождения, в отношении друг друга. Проводится расследование, готова судмедэкспертиза», — сообщила С. Каракозова.

Как стало известно ранее, два депутата Тюлькубасского района Утепбай Маткаримов и Айтбек Менлибеков попали в больницу после произошедшей между ними драки. Один из них поступил с сотрясением мозга, другой — с сердечным приступом. Состояние обоих — средней степени тяжести, сообщили врачи.