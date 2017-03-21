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03:20 (мск), источник: Губерния онлайн

«Москвич» угнали у хабаровского студента

В Хабаровске у студента угнали «Москвич 2141». Машина была припаркована во дворе одного из домов краевой столицы.

По словам потерпевшего, автомобилем он пользовался редко. Также машина не была оборудована дополнительными средствами защиты. Ущерб, по оценке заявителя, составил 50 тысяч рублей.

Кражу совершил 28-летний хабаровчанин. «Москвич» он отогнал в пункт приема металлолома. Там ему заплатили за машину семь тысяч рублей.

Ранее фигурант был судим за хранение наркотиков, угрозу убийством и подделку документов. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Автомобиль вернули потерпевшему, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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