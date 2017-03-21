«Москвич» угнали у хабаровского студента

По словам потерпевшего, автомобилем он пользовался редко. Также машина не была оборудована дополнительными средствами защиты. Ущерб, по оценке заявителя, составил 50 тысяч рублей.

Кражу совершил 28-летний хабаровчанин. «Москвич» он отогнал в пункт приема металлолома. Там ему заплатили за машину семь тысяч рублей.