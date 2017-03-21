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03:18 (мск), источник: Вести Приморье

Печенье с дрожжами пытались передать в приморское СИЗО

Сотрудниками отдела режима СИЗО-4 при досмотре передачи на имя гражданина Ш. от гражданки М., были обнаружены и изъяты запрещенные предметы — дрожжи в количестве 15 гр. Вещество пытались спрятать ухищренным способом — в полиэтиленовом пакете с печеньем.

Сотрудниками изолятора при досмотре передачи на имя одного из следственно-арестованных были обнаружены дрожжи. Запрещенное вещество пытались спрятать в полиэтиленовом пакете с печеньем, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Сотрудниками отдела режима СИЗО-4 при досмотре передачи на имя гражданина Ш. от гражданки М., были обнаружены и изъяты запрещенные предметы — дрожжи в количестве 15 гр. Вещество пытались спрятать ухищренным способом — в полиэтиленовом пакете с печеньем.

Собранные материалы по данному административному правонарушению направлены в судебный участок г. Спасска-Дальнего.

Напомним, что дрожжи являются запрещенным предметом для передачи лицам, находящимся под стражей в следственных изоляторах Российской Федерации. Данный вид административного правонарушения согласно ст. 19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3000,00 до 5000,00 рублей.

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