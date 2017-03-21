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03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Торговец санкционной едой пытался откупиться от полиции Приморья

В Уссурийске перед судом предстанет несостоявшийся взяткодатель, сообщили ИА Дейта в городской прокуратуре.

Уссурийский прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении местного предпринимателя, который обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия.

По версии следствия, преступление совершено индивидуальным предпринимателем, когда проверяющие из правоохранительных органов нашли в его торговой точке санкционную продукцию.

Осознавая, что обнаруженная у него продукция будет изъята и уничтожена коммерсант попытался дать взятку сотруднику полиции ОЭБ и ПК ОМВД по Уссурийску. Так, за 36 тыс. рублей он попросил не принимать мер. Однако действия взяткодателя не были доведены до конца, поскольку сотрудник полиции сообщил о попытке его подкупить.

Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд.

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