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04:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Летнее кафе сгорело в центре Хабаровска

Виновный и причины возгорания устанавливаются.

Хабаровск, 21 марта, AmurMedia.

Огнеборцы в Хабаровске ликвидировали пожар в летнем кафе, расположенном по улице Волочаевской. Причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о возгорании в деревянном строении, приспособленном под летнее кафе в центре города по улице Волочаевской, поступило в службу «01» Хабаровска в 00.24 21 марта 2017 года. Летнее кафе в зимнее время не используется, людей в нём не было.

Первые расчеты брандмейстеров прибыли к месту вызова уже через 6 минут и приступили к тушению огня. Всего на пожаре работало 3 автоцистерны и 12 человек личного состава 1-ой и 2-ой пожарных частей города.

В 00.49 пожар был локализован. В 01.31 он был полностью потушен, огнеборцы завершили разбор места пожара и проливку деревянных конструкций для недопущения повторного возгорания. Площадь пожара составила около 40 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются.

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