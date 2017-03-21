Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
Названа самая счастливая страна в мире
Глава известной российской компании умер в возрасте 47 лет
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
07:24 (мск), источник: Вести - Красноярск

Тропы на Столбах покрылись коркой льда

Грунтовая дорога у восточного входа в заповедник «Столбы» превратилась в каток. Из-за наледи и высокой колеи две машины здесь едва могут разъехаться. Накануне в затор попали и спецслужбы, эвакуация пострадавшей на Столбах женщины затянулась на несколько часов.

Источник: Вести - Красноярск

Ценителям Столбов не страшен ни зной, ни зимняя стужа, ни гололёд. Но мартовские перепады температур сделали опасными не только скалы, но и туристические тропы. В обычной обуви и без снаряжения прогулка по живописным Столбам превращается в настоящее испытание ловкости и выносливости. Посетители заповедника даже проложили вокруг самых опасных участков дополнительные тропы, по которым можно более спокойно пройти к заповеднику. Но спасатели рекомендуют и вовсе воздержаться от посещения Столбов.

За последнюю неделю сотрудники МЧС несколько раз приезжали на вызов в заповедник. У одного из туристов между камней застряла нога, для четырёх других прогулка на природе закончилась переломами. «В связи с погодными условиями это случаи повреждения нижних конечностей. Два вызова было на Центральные Столбы и два вызова с восточного входа, где скалы Ермак, Такмак, Китайская стенка», — сообщил начальник красноярского поисково-спасательного отряда КГКУ «Спасатель» Дмитрий Тырцев.

Опасно не только на камнях, но и на подъездах к заповеднику. У восточного входа дорогу заливает ручей и преодолеть намёрзшую колею удаётся только опытным водителям. Большинство автомобилистов бросает тщетные попытки подняться и оставляет машины у обочины. Из-за этого один из последних случаев эвакуации пострадавшей затянулся на пару часов.

«Получился затор и скорая не могла проехать. Машины ставят вдоль дороги, проехать можно только в одну сторону. Несколько часов этот затор пытались устранить», — рассказала главный специалист отдела экологического просвещения заповедника «Столбы» Елена Куликова.

Администрации Столбов территория не принадлежит, да и техники, чтобы расчистить путь, нет. Невозможно избавить от льда или посыпать песком скалы заповедника. Теперь после волны травматизма экотропы начнут убирать силами студентов и волонтёров.


Анастасия ЦЫГАНКОВА

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скончалась олимпийская чемпионка по гимнастике
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
МАГАТЭ: КНДР добивается прогресса в создании ядерного оружия
В США подали иск к Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
Немецкая газета рассказала о схеме по отмыванию денег из России
Убитый топ-менеджер "Роскосмоса" не жаловался на условия в СИЗО
Спорт
Первый день сборной: без Акинфеева и Дзюбы В понедельник сборная России начала подготовку к контрольным матчам с Кот'д-Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта)
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь