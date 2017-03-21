СМИ: в Аргентине самолет не мог приземлиться из-за уснувших диспетчеров
МЕХИКО, 21 мар — РИА Новости. Уснувшие авиадиспетчеры стали причиной проблем с посадкой самолета компании Austral в аэропорту города
МЕХИКО, 21 мар — РИА Новости. Уснувшие авиадиспетчеры стали причиной проблем с посадкой самолета компании Austral в аэропорту города
По сообщению портала, пилот самолета в течение восьми минут был вынужден кружить над аэропортом, пытаясь установить связь с диспетчерами, но ответа не получал.
Аэропорт
Представитель местной ассоциации авиадиспетчеров Густаво Кирога встал в конфликте на сторону аэропорта. «Если самолет с пассажирами прилетает раньше установленного срока, это проблема компании, не запрограммировавшей нормально свои полеты, эти ситуации стали общим местом, а винят всегда диспетчеров», — приводит портал Cronista заявление Кироги.
По его словам, диспетчеры не должны приходить на работу за час до прибытия первого самолета. «И они не работают по 24 часа, поэтому спать в