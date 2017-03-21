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06:07 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Аргентине самолет не мог приземлиться из-за уснувших диспетчеров

МЕХИКО, 21 мар — РИА Новости. Уснувшие авиадиспетчеры стали причиной проблем с посадкой самолета компании Austral в аэропорту города Ла-Риоха в Аргентине, сообщает местный информационный портал Opinion Austral.

По сообщению портала, пилот самолета в течение восьми минут был вынужден кружить над аэропортом, пытаясь установить связь с диспетчерами, но ответа не получал.

Аэропорт Ла-Риохи начинает работу в семь часов утра, но по штатному расписанию, авиадиспетчеры должны находиться на своих местах раньше этого времени и быть готовыми принимать самолеты. В этот раз они не успели проснуться, из-за чего и возникла проблемная ситуация, хотя самолет прибыл немного раньше графика.

Представитель местной ассоциации авиадиспетчеров Густаво Кирога встал в конфликте на сторону аэропорта. «Если самолет с пассажирами прилетает раньше установленного срока, это проблема компании, не запрограммировавшей нормально свои полеты, эти ситуации стали общим местом, а винят всегда диспетчеров», — приводит портал Cronista заявление Кироги.

По его словам, диспетчеры не должны приходить на работу за час до прибытия первого самолета. «И они не работают по 24 часа, поэтому спать в командно-диспетчерском пункте, как говорит пилот, они не могли», — заявил Кирога.

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