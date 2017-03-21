В аварии с автобусами в Перми пострадали школьницы

ДТП произошло вечером в воскресенье, 19 марта, в микрорайоне Парковый. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на остановке «Железнодорожная больница» столкнулись два автобуса.

В момент столкновения в салоне одного из автобусов упали три школьницы 8 и 9 лет. К месту аварии вызвали «Скорую». Медики оказали девочкам первую помощь. Одну из школьниц решили отвезти в больницу.

По факту аварии в ГИБДД проводится проверка.