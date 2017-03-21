Ангарчанка перевела деньги мошеннику, взломавшему страницу её дочери в соцсети
В Ангарске мошенники обманули местную жительницу, представившись в социальных сетях её дочерью.
В Ангарске мошенники обманули местную жительницу, представившись в социальных сетях её дочерью.
Жительница Ангарска перевела 13 тыс. рублей мошеннику, который обратился к ней в социальной сети «Одноклассники» от имени её дочери. Как сообщает 21 марта 2017 года
Сотрудники полиции рекомендуют гражданам, получившим от знакомых сообщения о финансовой помощи в социальных сетях, не переводить деньги, а при необходимости связаться с обратившимися по телефону и переспросить о просьбе.