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05:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ангарчанка перевела деньги мошеннику, взломавшему страницу её дочери в соцсети

В Ангарске мошенники обманули местную жительницу, представившись в социальных сетях её дочерью.

Жительница Ангарска перевела 13 тыс. рублей мошеннику, который обратился к ней в социальной сети «Одноклассники» от имени её дочери. Как сообщает 21 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сыщики установили, что 65-летняя женщина получила в соцсети сообщение, где якобы её дочь просила назвать данные банковской карты, чтобы перевести пенсионерке деньги. Выполнив просьбу, ангарчанка лишилась накоплений. После этого женщина позвонила своей дочери, которая сказала, что не обращалась к ней с подобной просьбой. Предварительно установлено, что мошенник взломал аккаунт родственницы ангарчанки.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам, получившим от знакомых сообщения о финансовой помощи в социальных сетях, не переводить деньги, а при необходимости связаться с обратившимися по телефону и переспросить о просьбе.

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