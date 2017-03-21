В Омске ночью сгорел автомобиль, припаркованный у дома
О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
«У магазина “Садко” сгорел автомобиль, очень много дыма, стоят все экстренные службы», — написали о происшествии очевидцы в соцсетях. Омичи интересуются, не было ли жертв.
По официальному сообщению управления МЧС России по Омской области, сообщение о возгорании поступило в 23.53. Горел ВАЗ-2104 1996 г. в.
«В результате пожара повреждено навесное оборудование моторного отсека, передняя панель салона, лакокрасочное покрытие автомобиля. Погибших и травмированных нет», — сообщили в управлении.
Пожар был ликвидирован за 5 минут, привлекалось два пожарных автомобиля, 10 человек личного состава.