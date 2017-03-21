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08:03 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске ночью сгорел автомобиль, припаркованный у дома

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

«У магазина “Садко” сгорел автомобиль, очень много дыма, стоят все экстренные службы», — написали о происшествии очевидцы в соцсетях. Омичи интересуются, не было ли жертв.

По официальному сообщению управления МЧС России по Омской области, сообщение о возгорании поступило в 23.53. Горел ВАЗ-2104 1996 г. в.

«В результате пожара повреждено навесное оборудование моторного отсека, передняя панель салона, лакокрасочное покрытие автомобиля. Погибших и травмированных нет», — сообщили в управлении.

Пожар был ликвидирован за 5 минут, привлекалось два пожарных автомобиля, 10 человек личного состава.

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