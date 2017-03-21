В Омске ночью сгорел автомобиль, припаркованный у дома

«У магазина “Садко” сгорел автомобиль, очень много дыма, стоят все экстренные службы», — написали о происшествии очевидцы в соцсетях. Омичи интересуются, не было ли жертв.

По официальному сообщению управления МЧС России по Омской области, сообщение о возгорании поступило в 23.53. Горел ВАЗ-2104 1996 г. в.