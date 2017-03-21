Из комсомольского магазина изъяли 1500 бутылок спиртного
Из комсомольского гипермаркета изъяли 1500 бутылок спиртного. Выпивка хранилась в складском помещении, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Из комсомольского гипермаркета изъяли 1500 бутылок спиртного. Выпивка хранилась в складском помещении, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Полицейские выяснили, что у организации истек срок действия лицензии на реализацию алкоголя. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Фирме грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.