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06:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Из комсомольского магазина изъяли 1500 бутылок спиртного

Из комсомольского гипермаркета изъяли 1500 бутылок спиртного. Выпивка хранилась в складском помещении, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Полицейские выяснили, что у организации истек срок действия лицензии на реализацию алкоголя. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Фирме грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

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