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07:09 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Охранник сообщил о стрельбе под КГГА

На место инцидента сразу же были вызваны полиция и эксперты из МВД, однако пуль или гильз на месте происшествия они не обнаружили. Также не были обнаружены следы попадания пуль в здание КГГА.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 20 марта, около 21.00 охранник Киевской городской государственной администрации (КГГА) услышал звук, похожий на выстрел и увидел на стене административного здания на третьем этаже выемку, которую могла оставить пуля.

На место инцидента сразу же были вызваны полиция и эксперты из МВД, однако пуль или гильз на месте происшествия они не обнаружили, сообщает «24 Канал».

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Также на место прибыл пожарный расчет. Сообщается, что в результате визуального обследования следов внешнего воздействия (пулевых отверстий и т. п.) специалисты не обнаружили.

Обследование возможного места попадания пули в здание КГГА.

Отметим, на третьем этаже КГГА размещены кабинеты управления по работе с персоналом.

Ранее сообщалось, что здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета.

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