Охранник сообщил о стрельбе под КГГА
На место инцидента сразу же были вызваны полиция и эксперты из МВД, однако пуль или гильз на месте происшествия они не обнаружили. Также не были обнаружены следы попадания пуль в здание КГГА.
На место инцидента сразу же были вызваны полиция и эксперты из МВД, однако пуль или гильз на месте происшествия они не обнаружили. Также не были обнаружены следы попадания пуль в здание КГГА.
КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 20 марта, около 21.00 охранник Киевской городской государственной администрации (КГГА) услышал звук, похожий на выстрел и увидел на стене административного здания на третьем этаже выемку, которую могла оставить пуля.
На место инцидента сразу же были вызваны полиция и эксперты из МВД, однако пуль или гильз на месте происшествия они не обнаружили, сообщает «24 Канал».
Также на место прибыл пожарный расчет. Сообщается, что в результате визуального обследования следов внешнего воздействия (пулевых отверстий
Обследование возможного места попадания пули в здание КГГА.
Отметим, на третьем этаже КГГА размещены кабинеты управления по работе с персоналом.
Ранее сообщалось, что здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета.