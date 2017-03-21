Охранник сообщил о стрельбе под КГГА

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В понедельник, 20 марта, около 21.00 охранник Киевской городской государственной администрации (КГГА) услышал звук, похожий на выстрел и увидел на стене административного здания на третьем этаже выемку, которую могла оставить пуля.

На место инцидента сразу же были вызваны полиция и эксперты из МВД, однако пуль или гильз на месте происшествия они не обнаружили, сообщает «24 Канал».