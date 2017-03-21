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06:54 (мск), источник: VN.ru

Два человека сгорели в автомобиле под Искитимом

Фура и Toyota Premio столкнулись на трассе М-52 в Искитимском районе Новосибирской области. В результате легковой автомобиль загорелся, находившиеся внутри два человека погибли. Авария перегородила дорогу, образовалась большая пробка.

Смертельное ДТП произошло 20 марта в 19.45 на 65 км трассы М-52 «Чуйский тракт», недалеко от поселка Ложок. Столкнулись фура и автомобиль Toyota Premio. В результате легковое авто загорелось, два пассажира внутри погибли. Авария перекрыла проезд по трассе, в сторону Новосибирска скопилась большая пробка.

— Причина столкновения пока не установлена. По факту гибели людей в ДТП проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Очевидцы сообщают, что на месте аварии дорога была чистая. Недалеко от места происшествия можно было увидеть немного льда.

Водитель фуры рассказал, что «Тойота» врезалась сначала в отбойник, а потом отлетела в грузовик, после чего она загорелась, сообщает НГС.

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