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06:54 (мск), источник: АиФ Прикамье

СМИ: мэр Краснокамска сбила школьника

ДТП произошло на пешеходном переходе.

Мэр Краснокамска Юлия Потапова может быть причастна к ДТП, в котором пострадал 9-летний школьник. Как сообщает на своей страничке в социальных сетях газета «Наш город — Краснокамск», авария произошла в пятницу, 17 марта. Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Чапаева.

По данным издания, ребёнок получил легкие телесные повреждения. В комментариях же местные жители пишут, что после ДТП школьник не может наступать на ногу.

В ГИБДД информацию о происшествии пока не подтвердили.

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