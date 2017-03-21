СМИ: мэр Краснокамска сбила школьника

Мэр Краснокамска Юлия Потапова может быть причастна к ДТП, в котором пострадал 9-летний школьник. Как сообщает на своей страничке в социальных сетях газета «Наш город — Краснокамск», авария произошла в пятницу, 17 марта. Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Чапаева.

По данным издания, ребёнок получил легкие телесные повреждения. В комментариях же местные жители пишут, что после ДТП школьник не может наступать на ногу.

В ГИБДД информацию о происшествии пока не подтвердили.