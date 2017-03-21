Прокуратура Башкирии: Директор строительной фирмы воровал на ремонте скотомогильников
По версии ведомства, он незаконно получил 680 тысяч рублей.
По версии ведомства, он незаконно получил 680 тысяч рублей.
Прокуратура Башкирии обвиняет бывшего директора строительной компании «Регионстрой» в мошенничестве в крупном размере. Бюджет республики выделил на ремонт скотомогильников в Архангельском районе 1,8 млн.рублей.
Мужчина представил документы — мол, все работы выполнены — и получил 680 тыс. рублей из бюджета. Оказалось, что строители при ремонте использовали более дешевые материалы, чем указывали в смете.
Неудивительно, что ремонт получился некачественным — в скотомогильники проникали талые и грунтовые воды. Тут и до инфекцией недалеко. Скотомогильники пришлось закрыть, завели уголовное дело. Отметим, что директор фирмы свою вину не признает — решать, виновен ли он, теперь будет суд.