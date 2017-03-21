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06:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии: Директор строительной фирмы воровал на ремонте скотомогильников

По версии ведомства, он незаконно получил 680 тысяч рублей.

Прокуратура Башкирии обвиняет бывшего директора строительной компании «Регионстрой» в мошенничестве в крупном размере. Бюджет республики выделил на ремонт скотомогильников в Архангельском районе 1,8 млн.рублей.

Мужчина представил документы — мол, все работы выполнены — и получил 680 тыс. рублей из бюджета. Оказалось, что строители при ремонте использовали более дешевые материалы, чем указывали в смете.

Неудивительно, что ремонт получился некачественным — в скотомогильники проникали талые и грунтовые воды. Тут и до инфекцией недалеко. Скотомогильники пришлось закрыть, завели уголовное дело. Отметим, что директор фирмы свою вину не признает — решать, виновен ли он, теперь будет суд.

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