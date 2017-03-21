В Южном Казахстане подрались депутаты маслихата

В Южно-Казахстанской области произошла драка между двумя депутатами маслихата. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе ДВД региона.

Двое депутатов Тюлькубасского района Утепбай Маткаримов и Айтбек Менлибеков оказались на больничной койке после того, как между ними произошла драка.

Один из них госпитализирован с диагнозом «сотрясение мозга», а второй с сердечным приступом.