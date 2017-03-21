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07:07 (мск), источник: Nur.kz

В Южном Казахстане подрались депутаты маслихата

Утепбай Маткаримов и Айтбек Менлибеков после драки попали в больницу.

Источник: Nur.kz

В Южно-Казахстанской области произошла драка между двумя депутатами маслихата. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе ДВД региона.

Двое депутатов Тюлькубасского района Утепбай Маткаримов и Айтбек Менлибеков оказались на больничной койке после того, как между ними произошла драка.

Один из них госпитализирован с диагнозом «сотрясение мозга», а второй с сердечным приступом.

Как сообщила пресс-секретарь ДВД ЮКО Салтанат Каракозова, в отношении депутатов проводится расследование по статье 107 Уголовного кодекса «Нанесение телесных повреждений».

«17—18 марта поступили заявления в Тюлькубасское РОВД от двух жителей района, 1955 года рождения, в отношении друг друга. Проводится расследование, готова судмедэкспертиза», — сообщила Каракозова.

По информации врачей, сейчас мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как стало известно, ранее Утепбай Маткаримов работал заместителем акима района, а Айтбек Менлибеков — директор Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего инцидента.

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