В Южном Казахстане подрались депутаты маслихата
Утепбай Маткаримов и Айтбек Менлибеков после драки попали в больницу.
Утепбай Маткаримов и Айтбек Менлибеков после драки попали в больницу.
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Двое депутатов Тюлькубасского района Утепбай Маткаримов и Айтбек Менлибеков оказались на больничной койке после того, как между ними произошла драка.
Один из них госпитализирован с диагнозом «сотрясение мозга», а второй с сердечным приступом.
Как сообщила
«17—18 марта поступили заявления в Тюлькубасское РОВД от двух жителей района, 1955 года рождения, в отношении друг друга. Проводится расследование, готова судмедэкспертиза», — сообщила Каракозова.
По информации врачей, сейчас мужчины находятся в состоянии средней степени тяжести.
Как стало известно, ранее Утепбай Маткаримов работал заместителем акима района, а Айтбек Менлибеков — директор
В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины произошедшего инцидента.