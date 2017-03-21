Иркутяне до смерти избили опоздавшего на поезд читинца, которому обещали помощь
В Иркутске задержаны двое ранее судимых местных жителей в возрасте 20 и 27 лет, подозреваемых в избиении 40-летнего мужчины, который скончался от полученных травм.
В Иркутске задержаны двое ранее судимых местных жителей в возрасте 20 и 27 лет, подозреваемых в избиении 40-летнего мужчины, который скончался от полученных травм.
Как сообщает 21 марта 2017 года
Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. На следующий день подозреваемых задержали сотрудники полиции. Как сообщает
По факту обнаружения тела мужчины в районе железнодорожного вокзала возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение.
Фото из архива «Байкал Инфо», видео