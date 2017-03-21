Иркутяне до смерти избили опоздавшего на поезд читинца, которому обещали помощь

Как сообщает 21 марта 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, 15 марта житель Читы опоздал на поезд и в кафе, расположенном рядом с вокзалом на станции Иркутск-Пассажирский, стал употреблять алкогольные напитки. В заведении к нему подошли двое молодых людей и в ходе распития спиртного предложили показать, где можно остановиться на ночь. Когда они шли по ул. Челнокова, подозреваемые нанесли мужчине по голове множественные удары деревянным бруском, после чего похитили его личные вещи и скрылись.

Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. На следующий день подозреваемых задержали сотрудники полиции. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, иркутяне около полугода назад освободились из мест лишения свободы. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших действия подозреваемых в день преступления, и выяснили, что те выслеживали жертву, знакомство в кафе было не случайным.

По факту обнаружения тела мужчины в районе железнодорожного вокзала возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, предъявлено обвинение.