Пожар в Хабаровске уничтожил еще один частный дом

Хабаровск, 21 марта, AmurMedia.

Очередной частный дом сгорел на улице Камской в Хабаровске. Погибших и пострадавших нет, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

— По улице Камской произошло возгорание в частном доме. За час пожар был локализован. Сейчас работает личный состав 35-ой пожарной части. В настоящее время на месте пожара продолжается дальнейшая проливка до полной ликвидации возгорания. Медицинская помощь была оказана хозяйке дома. Пострадавших и погибших нет, — прокомментировала Екатерина Потворова.