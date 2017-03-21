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06:45 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пожар в Хабаровске уничтожил еще один частный дом

Пламя буйствовало около часа, хозяйке дома оказана медицинская помощь.

Хабаровск, 21 марта, AmurMedia.

Очередной частный дом сгорел на улице Камской в Хабаровске. Погибших и пострадавших нет, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

— По улице Камской произошло возгорание в частном доме. За час пожар был локализован. Сейчас работает личный состав 35-ой пожарной части. В настоящее время на месте пожара продолжается дальнейшая проливка до полной ликвидации возгорания. Медицинская помощь была оказана хозяйке дома. Пострадавших и погибших нет, — прокомментировала Екатерина Потворова.

По словам сотрудника пресс-службы краевого ГУ МЧС делать выводы о том, подлежит ли дом восстановлению, пока рано. Но, как правило, пожар наносит пострадавщим колоссальный ущерб, оставляя жильцов без средств к существованию. Информагентство сообщало ранее, что молодая семья, у которой сгорел дом, осталась без всего, что необходимо для жизни. Теперь мужу и жене приходится рассчитывать только на себя и сочувствующих горожан. Чиновники отказали в помощи молодой семье, сославшись на требования закона.

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