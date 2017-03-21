Пожар в Хабаровске уничтожил еще один частный дом
Пламя буйствовало около часа, хозяйке дома оказана медицинская помощь.
Пламя буйствовало около часа, хозяйке дома оказана медицинская помощь.
Хабаровск, 21 марта, AmurMedia.
Очередной частный дом сгорел на улице Камской в Хабаровске. Погибших и пострадавших нет, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудник
— По улице Камской произошло возгорание в частном доме. За час пожар был локализован. Сейчас работает личный состав 35-ой пожарной части. В настоящее время на месте пожара продолжается дальнейшая проливка до полной ликвидации возгорания. Медицинская помощь была оказана хозяйке дома. Пострадавших и погибших нет, — прокомментировала Екатерина Потворова.
По словам сотрудника