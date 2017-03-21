В Новосибирске бывшие сотрудники банка ВТБ получили сроки за хищение

«Вынесен приговор в отношении жителей Новосибирска и Новосибирской области Вадима Григорьева, Ларисы Жуковой, Александра Кривенко, Ирины Долговой и Ларисы Головач. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями «растрата», Григорьев и Долгова также в совершении преступления, предусмотренного статьей «легализация (отмывание) денежных средств», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с июня 2006 по май 2008 года Григорьев, работая в должности управляющего филиалом «Новосибирский» ОАО «Промышленно-строительный банк» (реорганизованного в ОАО Банк ВТБ), создал организованную преступную группу, в состав которой вошла его заместитель Долгова, а также предприниматель Кривенко и его подчиненные Жукова и Головач.

В прокуратуре сообщили, что участники группы представляли в банк фиктивные документы о наличии залогового имущества и успешной финансово-хозяйственной деятельности предприятий-заемщиков. Заключая кредитные договоры с заведомо неплатежеспособными предприятиями, члены группы перечисляли на счета фирм кредитные средства, которые перенаправлялись на счета подконтрольных им фирм.

В результате ОАО Банк ВТБ причинен ущерб на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Часть похищенных денежных средств в размере 18 миллионов рублей Григорьев и Долгова легализовали.

«Суд назначил Григорьеву наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Долговой — 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей, Жуковой — 4 года 6 месяцев лишения свободы, Головач — 4 года лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима. Кривенко назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — говорится в сообщении.