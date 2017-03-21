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06:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Погрузились во тьму: сразу два села оставил без света хабаровский автолюбитель

Водитель потерял управление и снес опору линии электропередачи.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 марта, AmurMedia.

Сразу два села в Хабаровском районе — Гаровка-1 и Гаровска-2 — остались без света в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза: в одном из поселков габаритный транспорт снес опору линии электропередачи, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Водитель за рулем грузовика не справился с управлением в селе Гаровка-1 в Хабаровском районе и снес опору линии электропередачи в минувший понедельник, днем. Как следует из снятого очевидцами видео, «обнимашки» со столбом обошлись для молодого человека без серьезных последствий.

— Водитель 1991 года рождения в результате аварии не пострадал. Известно, что мужчина сел за руль трезвым. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением автомобиля на скользкой дороге, — сообщили в дежурной части УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Если виновник дорожно-транспортного происшествия отделался, как говорится, легким испугом, то жителям сел Гаровка-1 и Гаровска-2 повезло меньше: оба населенных пункта в результате аварии остались без света. Следует отметить, что повреждение специалисты устранили в тот же день.

— Частично не было света и в одном, и в другом поселке. Электроснабжение восстановили в тот же день, в 21.49 часов по местному времени. В настоящее время все исправно работает, свет есть в каждом доме, — сообщил диспетчер Хабаровских Южных электрических сетей.

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