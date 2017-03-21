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07:15 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале «Киа» врезалась в бетонную опору — погиб 6-летний ребенок

11-месячный мальчик остался жив.

Вечером 20 марта 2017 года на 90 километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель водитель KIA Optima не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в бетонную опору.

Как сообщили «Уралинформбюро» в УГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП погиб 6-летний ребенок.

Также в машине находился 11-месячный ребенок, его осматривают врачи. Сам водитель не пострадал, травмы получила женщина-пассажир.

Следует отметить, что в машине находились муж с женой, их 6-летний сын и 11-месячный внук водителя. Взрослые не были пристегнуты, дети ехали без кресел.

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками полиции.

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