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07:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Канске бизнесвумен незаконно заработала на молоке почти 2 млн рублей

Женщина подала ложные сведения о закупке молока.

В Канске 59-летняя женщина незаконно получила пособие в размере 1,9 млн рублей. Председатель потребительского кооператива перечислила себе деньги, предоставив ложные сведения об объемах молока. Сельскохозяйственный продукт закупался у канских фермеров. Об экономическом преступлении сообщили в пресс-службе краевой полиции.

«Следователями МО МВД России «Канский» возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество при получении выплат», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что за совершенное преступление женщине грозит до 10 лет тюрьмы. Ранее к уголовной ответственности председатель потребительского кооператива не привлекалась. В отношении жительницы Канского района избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ведомстве.

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В Канске бизнесвумен незаконно заработала на молоке почти 2 млн рублей
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