В Омске ищут двух женщин, «снимающих порчу» за золото и деньги
Так, мошенницам уже удалось обмануть пенсионерку на 33 тыс. рублей.
Так, мошенницам уже удалось обмануть пенсионерку на 33 тыс. рублей.
Как сообщили в
На удочку «гадалок» попалась 66-летняя жительница Омска. Для проведения обряда снятия порчи «целительницы» потребовали у нее принести из дома все имеющиеся деньги и золотые изделия. Взяв с собой более 16 000 рублей, золотое кольцо и брошь, заявительница сложила все в носок и передала его злоумышленницам. После проведения ряда манипуляций незнакомки скрылись.
Сумму ущерба потерпевшая оценила в 33 тыс. рублей.
Оперуполномоченные со слов потерпевшей составили субъективный портрет злоумышленниц и в настоящее время устанавливают их местонахождение. Одна женщина на вид 50 лет, славянской внешности. Была одета в короткую серую шубу из искусственного меха с полосками, серый берет, юбку темного цвета, темные очки. Особые приметы: бородавки на больших пальцах обеих рук.
Второй — на вид 30−35 лет, славянской внешности. Была одета в темную шубу из натурального меха, темные сапоги, черную норковую шапку.
Омичей, располагающих информацией о местонахождении подозреваемых, просят обращаться по телефонам: 71−03−04 или 02.