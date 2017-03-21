В Омске ищут двух женщин, «снимающих порчу» за золото и деньги

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, перед омичами псевдогадалки разыгрывают целый спектакль. Пока одна из них рассказывает прохожему, что на нем и его родственниках есть порча, вторая подходит и начинает благодарить «целительницу» за якобы оказанную помощь в восстановлении здоровья.

На удочку «гадалок» попалась 66-летняя жительница Омска. Для проведения обряда снятия порчи «целительницы» потребовали у нее принести из дома все имеющиеся деньги и золотые изделия. Взяв с собой более 16 000 рублей, золотое кольцо и брошь, заявительница сложила все в носок и передала его злоумышленницам. После проведения ряда манипуляций незнакомки скрылись.

Сумму ущерба потерпевшая оценила в 33 тыс. рублей.

Оперуполномоченные со слов потерпевшей составили субъективный портрет злоумышленниц и в настоящее время устанавливают их местонахождение. Одна женщина на вид 50 лет, славянской внешности. Была одета в короткую серую шубу из искусственного меха с полосками, серый берет, юбку темного цвета, темные очки. Особые приметы: бородавки на больших пальцах обеих рук.