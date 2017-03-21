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09:39 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти 13-летний школьник ограбил пенсионерку

Тольяттинские полицейские проводят с подростком разъяснительную работу и устанавливают мотивы, побудившие его пойти преступление.

В полицию Тольятти обратилась 76-летняя женщина 1940 года рождения, рассказавшая, что на лестничной площадке в подъезде ее дома по улице Горького в Тольятти молодой человек похитил у нее пакет с кошельком, в котором было 1400 рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа, собрала необходимые улики, для установления возможных свидетелей провела поквартирный обход в доме, где было совершено преступление, составила со слов потерпевшей список примет грабителя и направила его всем наружным службам полиции. По статье «Грабеж», уголовного кодекса Российской Федерации было возбуждено уголовное дело.

Вскоре личность грабителя была установлена. Им оказался 13-летний ученик в одной из местных школ, не состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Он был задержан, похищенное имущество найдено и возвращено законной владельце. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят с подростком разъяснительную работу и устанавливают мотивы, побудившие его пойти преступление.

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