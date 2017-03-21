Двух утонувших красноярцев нашли в Енисее

Вчера к спасателям из транспортной полиции поступило сообщение о том, что на территории затона «Красноярский судостроительный центр» утонул мужчина. На резиновой лодке он попытался переплыть затон, чтобы вернуться в док, но лодка была повреждена. Доплыть до берега в ледяной воде мужчина не смог и утонул. Спасатели выполнили 4 водолазных спуска и нашли его тело.

Еще одного утонувшего в Енисее рыбаки заметили случайно — в районе острова Посадный. Спасатели подняли тело из воды и передали его полицейским, которым предстоит теперь установить личность погибшего и обстоятельства, при которых он оказался в воде.