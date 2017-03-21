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07:40 (мск), источник: VN.ru

Наркомана сняли с поезда в Барабинске

Мужчину, который не мог попасть в дверь вагона и не ориентировался в пространстве, сняли с поезда на станции Барабинск под Новосибирском. Парень признался, что употребил курительные смеси, но не ожидал, что они окажут такое сильное воздействие.

Употребившего наркотики пассажира сняли с поезда «Новокузнецк-Кисловодск». ЧП произошло на станции Барабинск. Проводники обратили внимание на пассажира, который не мог самостоятельно попасть в вагон, падал и плохо ориентировался в пространстве. Прибывшие медработники определили, что молодой человек находится в состоянии наркотического опьянения. Пассажира сняли с поезда и проводили в линейный отдел для разбирательств.

— В ходе личного досмотра сотрудники транспортной полиции обнаружили у доставленного наркотическое средство синтетического происхождения — курительную смесь. Выяснилось, что ранее несудимый 25-летний житель города Новокузнецка ехал на заработки в Краснодар. Наркотик приобрел у своего знакомого в Новокузнецке, и во время стоянки поезда на станции Барабинск употребил часть курительной смеси, — рассказала сотрудник пресс-службы УТ МВД по СФО Анастасия Шишкина.

Мужчина пояснил, что хотел всего лишь развлечься в пути и не ожидал, что наркотическое средство окажет на него такое воздействие. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

В январе с поезда сняли новосибирца, который вместе с женой следовал в центр реабилитации наркозависимых «Новая жизнь» в Перми. По дороге мужчина напился алкоэнергетиков и совершил кражу, о которой ничего не помнит.

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