Житель Хабаровска сдал в пункт приема металлолома краденый гараж

Кражу злоумышленник совершил при помощи автомобиля, оборудованного крановой установкой. Известно, что потерпевший хранил в боксе домашнюю утварь.

Фигурант сдал гараж в пункт приема металлолома. Полицейские подозревают, что мужчина может быть причастен и к другим хищениям боксов.