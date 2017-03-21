Житель Хабаровска сдал в пункт приема металлолома краденый гараж
Хабаровчанин похитил гараж стоимостью 20 тысяч рублей.
Хабаровчанин похитил гараж стоимостью 20 тысяч рублей.
Кражу злоумышленник совершил при помощи автомобиля, оборудованного крановой установкой. Известно, что потерпевший хранил в боксе домашнюю утварь.
Фигурант сдал гараж в пункт приема металлолома. Полицейские подозревают, что мужчина может быть причастен и к другим хищениям боксов.
К моменту задержания 30-летний злоумышленник находился в следственном изоляторе: в январе он избил хабаровчанина и отобрал у него деньги и телефон, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на