Сожитель ударил ножом 50-летнюю омичку и больше суток ждал её смерти

Как установили полицейские, к убийству причастен 52-летний сожитель погибшей. Ранее он уже был судим за убийство и кражу.

По версии следствия, накануне подозреваемый распивал спиртное в компании друзей. Когда напитки закончились, он потребовал денег на выпивку у своей сожительницы, но та отказала. Мужчина и женщина поссорились, в результате чего подозреваемый ударил сожительницу ножом в живот.

Женщина чувствовала себя плохо, но подозреваемый не вызвал скорую. Через 1,5 суток потерпевшая скончалась.

В настоящее время мужчина задержан, по факту убийства возбуждено уголовное дело.