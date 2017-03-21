Ледяная глыба рухнула на ребенка в Хабаровске

На улице Чкалова в Хабаровске 12-летнюю школьницу придавило снежной глыбой, упавшей с крыши жилого дома, сообщает портал «Губерния». До своего подъезда девочка не дошла всего несколько метров.

«Ребенок был под окнами, сверху на нее упала с крыши льдина, килограммов 500. На спину ей упало вот это все», — рассказала соседка пострадавшей.

Девочка жаловалась на боль в спине и никак не могла отдышаться. Приехавшие врачи заподозрили у пациентки повреждение позвоночника, ребенка отправили в больницу на обследование. В итоге медики не нашли у девочки серьезных травм, но обнаружили ушибы и обширную ссадину на спине.

По словам жителей дома, представители управляющей компании регулярно сбивают с крыши сосульки, а вот чисткой кровли никто не занимается.