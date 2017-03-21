Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
Чай спасает от старческого слабоумия
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Что привело к трагической смерти Натальи Гундаревой на самом деле
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
08:09 (мск), источник: VN.ru

Двое мужчин выпали из окна за два дня в Новосибирске

28-летний парень выпал из окна собственной квартиры на 10-м этаже в микрорайоне «Родники» в Новосибирске. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Днем ранее при аналогичных обстоятельствах погиб 26-летний мужчина в Дзержинском районе.

20 марта около 16.00 возле дома № 6/1 в жилмассив «Родники» обнаружили тело молодого человека. Прибывшие на вызов полицейские определили, что парень выпал из окна 10-го этажа. От полученных травм он скончался на месте.

— Мужчина 1989 года рождения. Проживал в этом доме, на 10-м этаже. Установлено, что он выпал из окна своей квартиры. Материалы проверки переданы в Следственный комитет, — рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МВД по НСО Анастасия Кильмакова.

Очевидцы происшествия, проживающие в этом доме, вспоминают, что зрелище было очень жуткое.

— Живу на 8-м этаже. Как раз мыла окна в тот момент. Трясло до ужаса. Еще подумала, в каком состоянии нужно быть, чтобы прыгнуть. Жизнь, не спорю, не сахар. Зубами держалась, чтоб в лепешку не сыграть, — рассказала местная жительница Наталья Солодова в комментариях в группе «Инцидент-Новосибирск».

За день до этого, 19 марта, при падении с 18-го этажа разбился 26-летний молодой человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двое мужчин выпали из окна за два дня в Новосибирске
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
МАГАТЭ: КНДР добивается прогресса в создании ядерного оружия
В США подали иск к Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
Немецкая газета рассказала о схеме по отмыванию денег из России
Убитый топ-менеджер "Роскосмоса" не жаловался на условия в СИЗО
Спорт
Первый день сборной: без Акинфеева и Дзюбы В понедельник сборная России начала подготовку к контрольным матчам с Кот'д-Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта)
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь