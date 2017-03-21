Двое мужчин выпали из окна за два дня в Новосибирске

20 марта около 16.00 возле дома № 6/1 в жилмассив «Родники» обнаружили тело молодого человека. Прибывшие на вызов полицейские определили, что парень выпал из окна 10-го этажа. От полученных травм он скончался на месте.

— Мужчина 1989 года рождения. Проживал в этом доме, на 10-м этаже. Установлено, что он выпал из окна своей квартиры. Материалы проверки переданы в Следственный комитет, — рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МВД по НСО Анастасия Кильмакова.

Очевидцы происшествия, проживающие в этом доме, вспоминают, что зрелище было очень жуткое.

— Живу на 8-м этаже. Как раз мыла окна в тот момент. Трясло до ужаса. Еще подумала, в каком состоянии нужно быть, чтобы прыгнуть. Жизнь, не спорю, не сахар. Зубами держалась, чтоб в лепешку не сыграть, — рассказала местная жительница Наталья Солодова в комментариях в группе «Инцидент-Новосибирск».

За день до этого, 19 марта, при падении с 18-го этажа разбился 26-летний молодой человек.