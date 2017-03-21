Рыбак несколько часов пролежал на льду в Миассе

В воскресенье, 19 марта, в 20 часов 20 минут в миасский спасотряд областной службы поступило сообщение о том, что в 500-х метрах от берега на Cтарогородском пруде в районе улицы Свердлова лежит мужчина.

Очевидцы рассказали, что рыбак пролежал на льду несколько часов. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 48-летнего мужчину на берег и передали его медикам. В субботу, 18 марта, сотрудники златоустовского спасотряда выезжали в район реки Большая Тесьма национального парка «Таганай».

Во время спуска 55-летний мужчина почувствовал себя плохо, у него случился приступ гипертонии. Спасатели на снегоходе добрались до пострадавшего и транспортировали его.