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08:15 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Рыбак несколько часов пролежал на льду в Миассе

МИАСС, 21 марта, РИА ФедералПресс. За прошедшие выходные спасатели эвакуировали рыбака, которому стало плохо на Cтарогородском пруде в Миассе, и транспортировали туриста с приступом гипертонии из национального парка «Таганай», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

В воскресенье, 19 марта, в 20 часов 20 минут в миасский спасотряд областной службы поступило сообщение о том, что в 500-х метрах от берега на Cтарогородском пруде в районе улицы Свердлова лежит мужчина.

Очевидцы рассказали, что рыбак пролежал на льду несколько часов. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 48-летнего мужчину на берег и передали его медикам. В субботу, 18 марта, сотрудники златоустовского спасотряда выезжали в район реки Большая Тесьма национального парка «Таганай».

Во время спуска 55-летний мужчина почувствовал себя плохо, у него случился приступ гипертонии. Спасатели на снегоходе добрались до пострадавшего и транспортировали его.

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