Экс-главу сельсовета в Красноярском крае уличили в крупной афере

Сотрудники полиции Шарыповского района задержали бывшего главу местного сельсовета, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, 46-летний мужчина незаконно выдал дубликаты документы на право собственности двух земельных участков, оформленных на государство. Сумма ущерба составила более 3,4 млн рублей.

Следователями заведены два уголовных дела по статье «превышение должностных полномочий». Экс-чиновник отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в июне прошлого года глава одного из сельсоветов в Тюхтетском районе получил условный срок за оформление здания бывшей школы на своего сына. Сторона обвинения доказала, что в 2012 году чиновник поставил сына на учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий, хотя у парня была своя квартира. Затем глава предоставил сыну по договору соцнайма помещение, которое было школой до 2009 года и по документам являлось нежилым.