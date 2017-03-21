Дети кинули камень в окно трамвая и попали в голову пассажирке

Дети кинули камень в окно трамвая и травмировали пассажирку в Новосибирске, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Инцидент произошел на улице Вертковской в 18 часов вечера 20 марта в трамвае № 2. Двое детей бросили камень в окно трамвая, оно разбило стекло и попало в салон. Женщина, сидевшая в трамвае, получила царапины от разбитого стекла. Пострадавшую женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

Подростки успели скрыться с места происшествия до прибытия полиции.