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08:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дети кинули камень в окно трамвая и попали в голову пассажирке

Инцидент произошел на улице Вертковской в 18 часов вечера 20 марта в трамвае № 2. Двое детей бросили камень в окно трамвая, пострадала женщина-пассажир, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Дети кинули камень в окно трамвая и травмировали пассажирку в Новосибирске, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Инцидент произошел на улице Вертковской в 18 часов вечера 20 марта в трамвае № 2. Двое детей бросили камень в окно трамвая, оно разбило стекло и попало в салон. Женщина, сидевшая в трамвае, получила царапины от разбитого стекла. Пострадавшую женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

Подростки успели скрыться с места происшествия до прибытия полиции.

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