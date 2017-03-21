Под Гурьевском при пожаре в жилом доме пострадали люди
За минувшие сутки в регионе произошло два пожара, в одном из которых пострадали люди. Об этом сообщает
За минувшие сутки в регионе произошло два пожара, в одном из которых пострадали люди. Об этом сообщает
Пожар с пострадавшими случился под Гурьевском. Сообщение о нем поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18.32. В переулке Центральном в поселке Орловка Гурьевского городского округа. В одноэтажном кирпичном жилом доме на четыре семьи в двухкомнатной квартире горела мебель. Возгорание ликвидировано до прибытия сотрудников ФПС. Имеются пострадавшие. На место происшествия выезжали пожарные расчеты
Кроме того, в этот же день на улице Железнодорожной в поселке Пушкино Нестеровского района сгорело 15 тонн соломы. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет