Под Гурьевском при пожаре в жилом доме пострадали люди

Пожар с пострадавшими случился под Гурьевском. Сообщение о нем поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 18.32. В переулке Центральном в поселке Орловка Гурьевского городского округа. В одноэтажном кирпичном жилом доме на четыре семьи в двухкомнатной квартире горела мебель. Возгорание ликвидировано до прибытия сотрудников ФПС. Имеются пострадавшие. На место происшествия выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1 и ПСЧ-20 в составе 9 человек и 3 единиц техники.

Кроме того, в этот же день на улице Железнодорожной в поселке Пушкино Нестеровского района сгорело 15 тонн соломы. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-24 в составе 4 человек и 1 единицы техники.