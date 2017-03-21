В Уфе поймали подростков с 4 килограммами «спайса»
Малолетним преступникам грозит уголовное наказание.
Малолетним преступникам грозит уголовное наказание.
В Уфе обезвредили опасную группировку наркоторговцев. У молодых людей изъяли больше 4 килограммов «синтетики».
Следователи выяснили, что молодые люди продавали отраву летом 2016 года. Организатором торговцев смертью оказался 18-летний житель Уфы. Он
Полицейские смогли поймать наркоторговцев прямо во время продажи. При личном досмотре у молодых людей нашли те самые 4 килограмма наркотиков — это тянет на «особо крупный размер».
Завершено расследование уголовных дел по статьям «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное организованной группой» и «вовлечение подростков в совершение особо тяжелых преступлений», — рассказали в