В Уфе поймали подростков с 4 килограммами «спайса»

В Уфе обезвредили опасную группировку наркоторговцев. У молодых людей изъяли больше 4 килограммов «синтетики».

Следователи выяснили, что молодые люди продавали отраву летом 2016 года. Организатором торговцев смертью оказался 18-летний житель Уфы. Он где-то достал крупную партию наркотиков. Продавал мелкими «закладками», через своих подельников. Остальным участником группы было от 17 до 37 лет.

Полицейские смогли поймать наркоторговцев прямо во время продажи. При личном досмотре у молодых людей нашли те самые 4 килограмма наркотиков — это тянет на «особо крупный размер».