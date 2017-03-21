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08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе поймали подростков с 4 килограммами «спайса»

Малолетним преступникам грозит уголовное наказание.

В Уфе обезвредили опасную группировку наркоторговцев. У молодых людей изъяли больше 4 килограммов «синтетики».

Следователи выяснили, что молодые люди продавали отраву летом 2016 года. Организатором торговцев смертью оказался 18-летний житель Уфы. Он где-то достал крупную партию наркотиков. Продавал мелкими «закладками», через своих подельников. Остальным участником группы было от 17 до 37 лет.

Полицейские смогли поймать наркоторговцев прямо во время продажи. При личном досмотре у молодых людей нашли те самые 4 килограмма наркотиков — это тянет на «особо крупный размер».

Завершено расследование уголовных дел по статьям «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное организованной группой» и «вовлечение подростков в совершение особо тяжелых преступлений», — рассказали в пресс-службе Следкома Башкирии.

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