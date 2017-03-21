На Среднем Урале задержан вооруженный разбойник, похитивший из магазина кассовый аппарат

Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, днем, когда в магазине находились только двое продавцов, в помещение забежал молодой человек в маске, и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Одна из продавцов сказала, что те лежат в кассовом аппарате. Забрав наличность вместе с аппаратом, злоумышленник повредил еще два стеллажа с товаром и, прихватив с собой несколько бутылок джин-тоника, скрылся.

О произошедшем продавцы сообщили хозяйке магазина, а та — в полицию. Общая сумма ущерба составила более 7 тыс. руб.

«Продавец пояснила, что, несмотря на то, что нападавший был в маске, она его узнала: молодой человек проживает в этом районе и является постоянным покупателем. Со слов женщины стражи порядка составили ориентировку на подозреваемого, которую довели до всех нарядов комплексных сил полиции, находящихся на службе. В скором времени нарядом группы немедленного реагирования совместно с представителями Добровольной народной дружины на улице Чапаева был замечен молодой человек, схожий по описанию с разыскиваемым. Завидев патрульный автомобиль, он бросил находящийся при нем пакет и побежал, однако был задержан и доставлен в дежурную часть», — рассказали в МВД.

Задержанным оказался неработающий местный житель 1996 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления и маску, в которой был нападавший. Под тяжестью предъявленных улик молодой человек полностью признал свою вину в содеянном и написал явку с повинной. В ходе допроса он пояснил, что похищенные деньги успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный с применением оружия». Задержанному грозит вплоть до 10 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.