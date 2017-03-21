Комиссия МАК завершает расследование крушения Boeing в Ростове

«Комиссией по расследованию получен весь необходимый объем фактической информации и в настоящий момент завершается её детальный анализ с участием специалистов заинтересованных государств для подготовки проекта окончательного отчета. … выполнен комплекс работ, необходимый для установления причин, обстоятельств и факторов авиационного происшествия и разработки мероприятий по предотвращению подобных катастроф в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, Boeing 737−800, выполнявший рейс из Дубая, потерпел крушение в Ростове 19 марта в 3.42.

На борту лайнера было 62 человека. Все они погибли.