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09:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Комиссия МАК завершает расследование крушения Boeing в Ростове

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершает расследование крушения самолета Boeing 737−800 авиакомпании Flydubai, разбившегося в Ростове 19 марта 2016 года, сообщается на сайте МАК.

«Комиссией по расследованию получен весь необходимый объем фактической информации и в настоящий момент завершается её детальный анализ с участием специалистов заинтересованных государств для подготовки проекта окончательного отчета. … выполнен комплекс работ, необходимый для установления причин, обстоятельств и факторов авиационного происшествия и разработки мероприятий по предотвращению подобных катастроф в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, Boeing 737−800, выполнявший рейс из Дубая, потерпел крушение в Ростове 19 марта в 3.42.

На борту лайнера было 62 человека. Все они погибли.

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