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09:09 (мск), источник: Новости Воронежа

На стройке ЖК «Черемушки» под Воронежем рано утром произошел пожар

Горевшую бытовку потушили за полчаса.

Источник: Новости Воронежа

Во вторник, 21 марта, в 06:45 воронежские спасатели получили сообщение о пожаре в Новоусманском районе. Загорелась бытовка на стройке ЖК «Черемушки» в Отрадном.

«Пожар ликвидирован в 07:15, — сообщают в региональном МЧС. — В металлической бытовке 2 на 3 метра огонь повредил обшивку».

На месте ЧП работали шесть спасателей на двух автомобилях. Причину происшествия предстоит выяснить.

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