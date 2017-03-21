На стройке ЖК «Черемушки» под Воронежем рано утром произошел пожар

Во вторник, 21 марта, в 06:45 воронежские спасатели получили сообщение о пожаре в Новоусманском районе. Загорелась бытовка на стройке ЖК «Черемушки» в Отрадном.

«Пожар ликвидирован в 07:15, — сообщают в региональном МЧС. — В металлической бытовке 2 на 3 метра огонь повредил обшивку».

На месте ЧП работали шесть спасателей на двух автомобилях. Причину происшествия предстоит выяснить.