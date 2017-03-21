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09:21 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске водитель бросил маршрутку на трамвайных путях

Сегодня, 21 марта, в шесть часов утра в Челябинске на проспекте Победы водитель маршрутного такси оставил автомобиль на трамвайных путях и ушел.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. Свидетели предполагают, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, и автомобиль занесло на рельсы. Позже подъехали сотрудники ГИБДД и убрали маршрутку.

«В машине лежала путевка на сегодня (взята вчера) с предрейсовым медицинским освидетельствованием», — пишет очевидец.

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