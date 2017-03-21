В Челябинске водитель бросил маршрутку на трамвайных путях

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. Свидетели предполагают, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, и автомобиль занесло на рельсы. Позже подъехали сотрудники ГИБДД и убрали маршрутку.

«В машине лежала путевка на сегодня (взята вчера) с предрейсовым медицинским освидетельствованием», — пишет очевидец.