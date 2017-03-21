Пропавшего продавца «Лексуса» из Омска нашли мертвым в Новосибирской области

Ранее объявление о поиске мужчины было размещено в соцсетях. 17 марта около 12:00 он вышел из своего дома в микрорайоне Прибрежный, сел в свой автомобиль Lexus 460 с двумя мужчинами, которые якобы желали купить автомобиль, и после этого на связь не выходил.

«Поступила информация, что похожую машину видели в 12:10 того же дня у магазина OBI, будто человека насильно затаскивали в машину и уехали вместе с ним. Свидетель этого обратился к охраннику OBI, но данных свидетеля не записали», — говорилось в сообщении в соцсети.

По информации омской полиции, Lexus пропавшего был найден на следующий день. За рулем находился посторонний человек, с которым сейчас работают оперативники.