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09:14 (мск), источник: СуперОмск

Пропавшего продавца «Лексуса» из Омска нашли мертвым в Новосибирской области

Как стало известно «СуперОмску», 42-летнего Александра Раткевича, которого разыскивали с пятницы, 17 марта, нашли мертвым в Новосибирской области.

Ранее объявление о поиске мужчины было размещено в соцсетях. 17 марта около 12:00 он вышел из своего дома в микрорайоне Прибрежный, сел в свой автомобиль Lexus 460 с двумя мужчинами, которые якобы желали купить автомобиль, и после этого на связь не выходил.

«Поступила информация, что похожую машину видели в 12:10 того же дня у магазина OBI, будто человека насильно затаскивали в машину и уехали вместе с ним. Свидетель этого обратился к охраннику OBI, но данных свидетеля не записали», — говорилось в сообщении в соцсети.

По информации омской полиции, Lexus пропавшего был найден на следующий день. За рулем находился посторонний человек, с которым сейчас работают оперативники.

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