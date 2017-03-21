В Красноярске нашли тело подростка, пропавшего после похода в клуб

Пропавший после посещения ночного клуба 17-летний красноярец найден мертвым. Об этом 21 марта сообщили волонтеры движения «Поиск пропавших детей».

Напомним, информация о пропаже парня появилась 17 марта. По данным активистов, 12 марта в 4:00 молодой человек вышел из ночного клуба CENTR на ул. Бограда. После этого его телефон стал недоступен.

Накануне, 20 марта, тело парня было найдено рыбаком у острова Посадный. Мужчина вызвал спасателей, которые извлекли тело и передали его полицейским. Родным удалось опознать труп. По предварительным данным, парень утонул в Енисее.

По словам волонтеров, на теле погибшего нет следов насильственной смерти. Также известно, что парень уходил из клуба в хорошем настроении и ни с кем до этого не имел конфликтов. Причину смерти подростка установят правоохранители.