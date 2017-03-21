Годовалый ребенок в Братске опрокинул на себя кастрюлю с кипятком

Годовалый ребенок в Братске обжегся, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком. Как 21 марта 2017 года сообщает портал «Город», инцидент произошел накануне, когда дома ребенок опрокинул на себя небольшую кастрюлю с горячей водой, которая стояла на плите. Малыш сразу был доставлен в реанимацию Детской городской больницы с термическими ожогами нижней части тела. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Полиция начала проверку по данному факту. По имеющейся информации, семья, в которой произошел несчастный случай, характеризуется как благополучная, на учете в ПДН не состояла.