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09:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Годовалый ребенок в Братске опрокинул на себя кастрюлю с кипятком

В реанимации Братской детской больницы находится ребенок, обварившийся кипятком.

Годовалый ребенок в Братске обжегся, опрокинув на себя кастрюлю с кипятком. Как 21 марта 2017 года сообщает портал «Город», инцидент произошел накануне, когда дома ребенок опрокинул на себя небольшую кастрюлю с горячей водой, которая стояла на плите. Малыш сразу был доставлен в реанимацию Детской городской больницы с термическими ожогами нижней части тела. Сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Полиция начала проверку по данному факту. По имеющейся информации, семья, в которой произошел несчастный случай, характеризуется как благополучная, на учете в ПДН не состояла.

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