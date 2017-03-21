Прикамца оштрафовали за ложный донос
23-летний житель Косинского района управлял автомобилем своего отца и попал на нем в ДТП. Чтобы скрыть все это, он обратился в полицию с заявлением об угоне.
23-летний житель Косинского района управлял автомобилем своего отца и попал на нем в ДТП. Чтобы скрыть все это, он обратился в полицию с заявлением об угоне.
Заявление мужчины было принято в установленном законом порядке. Также он был предупреждён под роспись об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.
В ходе проверки факт угона не подтвердился. Полицейские выяснили, что прикамец вел машину отца и совершил съезд в кювет. Чтобы скрыть свою оплошность и избежать ответственности, он придумал версию с угоном.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.