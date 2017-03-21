В Прикамье лжеброкер похитил 9 миллионов у вкладчиков
На удочку клюнули 18 человек.
На удочку клюнули 18 человек.
В суд Красновишерска поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в похищении у пермяков более 9 миллионов рублей.
По версии следствия, под предлогом проведения сделок по покупке и продаже валют на бирже подсудимый заключал с гражданами соглашения о доверительном управлении их деньгами. Он действовал якобы от имени инвестиционной компании, которой не существовало.
Лжеброкер обвел вокруг пальца 18 человек, сообщили «Уралинформбюро» в