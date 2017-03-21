В Киеве на Оболони произошел пожар, есть пострадавшие
В Киеве на Оболони произошел пожар в жилом доме, в результате которого эвакуировали больше 30 человек. Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.
В Киеве на Оболони произошел пожар в жилом доме, в результате которого эвакуировали больше 30 человек. Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.
«В комнате уборщицы, что расположена на первом этаже, вспыхнул пожар. Первыми на место прибыли наряды патрульной полиции и полиции охраны. Они же и начали эвакуацию. Всего эвакуировано больше 30 человек», — говорится в сообщении.
Сообщается, что пожар был быстро локализован и потушен.
«Всего 6 пострадавших. Госпитализированы 3 человека: два ребёнка и мужчина. Трое получили помощь на месте и от дальнейшей госпитализации отказались», — сообщает «Киев оперативный».