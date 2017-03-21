Комсомольчанин похищал у женщин сумки и кошельки
В
В
Так, он украл у посетительницы кафе сумку, в которой находились ее карта и записка с
Также злоумышленник напал на комсомольчанку на улице Вокзальной. Он отобрал у женщины сумку с деньгами. На другую потерпевшую фигурант набросился на проспекте Интернациональном. Он вырвал из рук женщины кошелек и убежал.
Таким образом мужчина украл около 127 тысяч рублей. Похищенные деньги злоумышленник потратил на собственные нужды. Сейчас он находится под арестом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на