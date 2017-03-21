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10:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольчанин похищал у женщин сумки и кошельки

В Комсомольске-на-Амуре 22-летнего мужчину подозревают в серии имущественных преступлений.

Так, он украл у посетительницы кафе сумку, в которой находились ее карта и записка с пин-кодом. Это позволило злоумышленнику снять свыше 100 тысяч рублей со счета женщины.

Также злоумышленник напал на комсомольчанку на улице Вокзальной. Он отобрал у женщины сумку с деньгами. На другую потерпевшую фигурант набросился на проспекте Интернациональном. Он вырвал из рук женщины кошелек и убежал.

Таким образом мужчина украл около 127 тысяч рублей. Похищенные деньги злоумышленник потратил на собственные нужды. Сейчас он находится под арестом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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