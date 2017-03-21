Комсомольчанин похищал у женщин сумки и кошельки

Так, он украл у посетительницы кафе сумку, в которой находились ее карта и записка с пин-кодом. Это позволило злоумышленнику снять свыше 100 тысяч рублей со счета женщины.

Также злоумышленник напал на комсомольчанку на улице Вокзальной. Он отобрал у женщины сумку с деньгами. На другую потерпевшую фигурант набросился на проспекте Интернациональном. Он вырвал из рук женщины кошелек и убежал.