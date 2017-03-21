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09:41 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирец с гранатой требовал у врачей выдать ему наркотики

НОВОСИБИРСК, 21 марта, РИА ФедералПресс. В Сузуне мужчина с наркотической зависимостью пришел в больницу с гранатой и требовал дать ему дозу. Остановили его сотрудники Росгвардии.

Как сообщает «Сибкрай.ru», ночью 19 марта 53-летний наркоман пришел к зданию больницы, начал стучаться в дверь и требовать наркотики. Он угрожал взорвать здание, если его требования не будут выполнены.

Сотрудники лечебного учреждения вызвали полицию, и через две минуты на место происшествия прибыла группа вневедомственной охраны. К этому времени охранник и врач приемного покоя самостоятельно задержали нападавшего и заперли его в подсобке, но тот вылез через окно.

Свои попытки найти дозу наркоман не оставил, и уже через несколько минут стал заглядывать в окна инфекционного отделения. Врачи нажали тревожную кнопку, мужчина побежал, но был задержан бойцами Росгвардии в 70 метрах от больницы.

Выяснилось, что наркоман нигде не работал, ранее был судим за «наркотические» преступления и кражу. При нем обнаружили гранату зеленую гранату Ф-1 и гранату РГД-5. Маркировки и номера на взрывоопасных предметах отсутствовали, обе гранаты были учебные. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело за вымогательство наркотических средств.

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